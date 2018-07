Eden Hazard og Real Madrid virker som en mulighed. Los Blancos er ved at forberede at bud i underkanten af en milliard kroner, men det kan alligevel vise sig at være for lidt

»Efter seks fantastiske år i Chelsea, er det måske på tide at prøve noget nyt. I kender min foretrukne destination.«

Sådan sagde Eden Hazard efter VM-bronzekampen mellem Belgien og England. Hazard har aldrig lagt skjul på, at han en dag drømmer om at spille for Real Madrid, og nu forbereder den spanske klub deres første bud på fløjspilleren. Det skriver London Evening Standard.

Buddet er på hele 112 millioner pund, hvilket svarer til cirka 933 millioner danske kroner. Det er dog slet ikke nok, før Chelsea har i første omgang sat prisen til 200 millioner pund, hvilket er cirka 1.66 milliarder danske kroner.

Eden Hazard kan være på vej til Real Madrid. Foto: Andrew Yates Vis mere Eden Hazard kan være på vej til Real Madrid. Foto: Andrew Yates

Ifølge mediet fortæller kilder i Chelsea, at de er rolige omkring handlen, og at de stoler på Hazard, der i går sagde, at klubben havde den endelige afgørelse.

En anden ting, der kan tale imod transferen er det nye, korte transfervindue i England. Det lukker før sæsonen i år, hvilket betyder, at det kun har 19 dage tilbage at handle i. Chelsea har derfor meget kort tid til at finde en erstatning.

Eden Hazard har spillet præcis 300 kampe for Chelsea med 89 mål og 75 assists til følge.

Leveret af Ronaldo.com