Nu beder FIFA de tyske fodboldmyndigheder om at tænke sig godt om.

»Udøvelsen af spillets love er overladt til turneringernes arrangører, som bør bruge sund fornuft i forbindelsen med konteksten af situationerne,« lyder det.

Reaktionen fra det internationale fodboldforbund (til AP) kommer efter at en stribe Bundesliga-spillere i weekenden viste opbakning til George Floyd, hvis dødsfald har været katalysator for de enorme protester, der har gaderne overalt i USA.

Mandag meldte det tyske fodboldforbund nemlig ud, at man skulle beslutte, om spillerne skal straffe for at bryde reglerne. Det er nemlig ikke tilladt at have 'politiske, religiøse ellers personlige udsagn eller billeder' på kampudstyr.

Flere Bundesliga-spillere markerede i weekenden deres opbakning til protesterne i USA.

Schalkes Weston McKennie havde et bånd om armen med beskeden 'Justice for George'.

Borussia Dortmunds Jadon Sancho og Achraf Hakimi fremviste svedtrøjer med ordlyden 'Justice for George Floyd.

Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram knælede efter at have scoret.

Jadon Sancho fik eksempelvis også undervejs i kampen en advarsel i situationen - men det for at smide kamptrøjen, ikke for at fremvise sit budskab.

Nu lyder det fra den højeste fodboldinstans.

»FIFA forstår fuldt ud dybden af følelser og bekymringer, som er blevet udtrykt af mange fodboldspillere i lyset af de tragiske omstændigheder i George Floyd-sagen,« lyder det i FIFAs udtalelse.

Præsidenten for det tyske fodboldforbund, Fritz Keller, har dog mandag sagt, at han har 'stor respekt' for spillernes handling.

»Jeg er stolt af dem. Fra et moralsk synspunkt har jeg fuld forståelse for deres handlinger i weekenden,« lyder det.

Herinder kan du se spillernes aktioner: