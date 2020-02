For første gang på dansk grund bliver videodommersystemet VAR (Video Assistant Referee) taget i brug 20. februar.

Det sker, når FC København tager imod skotske Celtic i Europa Leagues 16.-delsfinale i Parken. Det skriver den danske superligaklub på sin hjemmeside.

I september sidste år besluttede en komité under Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) at indføre VAR fra knockoutfasen i sæsonen. Fra den kommende sæson indføres VAR også i Europa League-gruppespillet.

VAR får premiere i Superligaen fra den kommende sæson, og i øjeblikket er Dansk Boldspil-Union (DBU) i gang med at uddanne alle superligadommerne i det nye system.

Videodommersystemet har ellers været offer for heftig debat, siden det første gang så dagens lys.

I Premier League, hvor VAR blev indført før starten af denne sæson, bliver teknologien beskyldt for at ødelægge glæden ved at se fodbold.

Således svarer 67 procent af de adspurgte i en undersøgelse blandt seere og tilskuere i den bedste engelske liga, at VAR har gjort det mindre underholdende at se fodbold.

60 procent mener, at den videobaserede dommerhjælp fungerer dårligt.

Undersøgelsen er foretaget af YouGov for Sky Sports og baserer sig på 1419 voksne briter, der ser Premier League meget eller rimelig ofte.

Svarene er indsamlet i perioden 15. til 22. januar.

Om systemet får samme hårde medfart i Danmark, vil tiden vise, men i første omgang får VAR altså premiere 20. februar.

/ritzau/