Englands landstræner, Gareth Southgate, strækker sig langt i jagten på VM-succes for det ssejrshungrende engelske landshold.

I den igangværende landsholds-træningslejr for det engelske landshold har han bandlyst sine spillere at benytte sig af spillerhotellets Starbucks.

Southgates trup af Premier League-stjerner træner for tiden i det spritnye nationale fodboldcenter, St. George’s Park, frem mod to VM-testkampe mod Holland og Italien.

I den forbindelse bor de på det nærliggende Hilton Hotel, hvori der er en Starbucks-cafe. Ifølge ESPN har cafeen fjernet en række produkter, som normalt føres for eksempel sandwiches og muffins.

»Gutter, husk nu, ingen sirup i jeres caffe latte!« Gareth Southgate giver en pepetalk til sine stjerner. Foto: ANDREW BOYERS »Gutter, husk nu, ingen sirup i jeres caffe latte!« Gareth Southgate giver en pepetalk til sine stjerner. Foto: ANDREW BOYERS

Kun drikkevarer som kaffe, te og vand kan købes så længe det engelske landshold er residerende på hotellet. Derudover er personalet blevet informeret om, at de ikke skal spæde spillernes kaffe op med sirup og andre sødemidler.

Gareth Southgate følger dermed en stolt tradition af store trænere, som har kastet sig ud i diverse forbud til deres spillere. Eksempelvis bandlyste Fabio Capello ketchup, da han stod i spidsen for det engelske landshold, mens Pep Guardiola lavede et pizza-forbud for sine spillere, da han ankom til Manchester City i sommeren 2016.