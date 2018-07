Mens rygterne om et Cristiano Ronaldo-skifte til Juventus tager til, florerer der nu også rygter omkring det liv, der omkranser den 33-årige superstjerne.

Helt præcist drejer det sig om, at Ronaldo i øjeblikket ligger i samtaler om at få produceret et realityshow om sig selv.

Det skriver Variety.

Mediet har talt med flere kilder, der siger, at Ronaldo ligger i forhandlinger med Facebook om en dokumentarserie på 13 afsnit, der skal sendes på Facebooks tv-medie, Facebook Watch.

Udover den øgede opmærksomhed omkring sin person kan Ronaldo angiveligt også se frem til at modtage i nærheden af 70 millioner kroner for at lade sin hverdag dokumentere.

Gennem de seneste uger har vi set flere eksempler på fodboldspillere, der prøver sig ud i nogle ekstraordinære metoder at promovere sig selv på. Franske Antoine Griezmann havde fået produceret en halv times udsendelse, der blev sendt på spansk tv, der omhandlede hans beslutning om, hvorvidt han skulle tage skridtet videre fra Atletico Madrid eller blive i de sikre rammer.

Derudover havde Liverpools tyske målmand Loris Karius torsdag delt en video fra sin ferie i solrige Los Angeles, hvor han på bedste - nogen vil sige værste - vis fik vist omverdenen, at han har det helt fint efter sin uheldige Champions League-finale. Den video har han dog fjernet igen.

Ifølge flere journalister peger pilen efterhånden kraftigt i retning af, at et Ronaldo-skifte til Juventus kommer til at ske. De italienske medier er gået i selvsving, hvor eksempelvis Tuttosport har skabt hashtagget #AttesaCR7, der betyder noget i retning af 'venter på CR7'.

Derudover peges der på, at Juventus ønsker at have handlen klar hurtigst muligt, så man kan præsentere den portugisiske stjerne lørdag. Om det er fordi, at det er den 7/7, kan man selvfølgelig kun spekulere i.