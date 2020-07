Nu lugter det for alvor af Premier League!

Brentford - med det enorme danske aftryk - kan nu selv afgøre, om klubben skal rykke direkte op i det forjættede land, Premier League.

Brentfords nærmeste konkurrent til The Championships andenplads - der udløser direkte oprykning - West Bromwich Albion, tabte nemlig overraskende med 1-2 ude mod bundholdet Huddersfield fredag aften.

Det betyder, at Brentford, der har vundet de seneste otte kampe i træk, blot skal bruge fire point i de sidste to kampe for at sikre oprykningen. Brentford er et point efter West Bromwich Albion i tabellen, men har spillet én kamp færre og har en markant bedre målscore - derfor vil Brentford rykke op, hvis de to hold ender med lige mange point.

Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Foto: JASON CAIRNDUFF

Brentford møder lørdag Stoke på udebane. Og i den sidste runde møder danskerholdet den absolutte bundprop, Barnsley, på hjemmebane.

Lykkes det ikke for Brentford at skrabe de nøvendige point sammen, skal klubben ud i playoff-spil, der involverer The Championships nummer tre, fire, fem og seks

Fredagens resultat betyder samtidig, at traditionsklubben Leeds langt om længe kan kalde sig for Premier League-hold igen.

Danske Jonas Lössl havde en stor aften i Huddersfield-målet, mens Kenneth Zohore ikke var med i truppen hos West bromwich Albion.