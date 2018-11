I et år har Gianluca Vialli kæmpet med en alvorlig kræftsygdom.

Det fortæller den tidligere fodboldspiller nu for første gang i en ny bog.

»Jeg har det fint nu, endda meget godt. Det har varet et år, og nu har jeg igen en stærk fysik, selv om jeg endnu ikke ved, hvordan den her kamp vil ende,« siger Gianluca Vialli i et interview med Corriere della Sera i forbindelse med bogudgivelsen af 'Goals: 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili'.

I det seneste år har han gennemgået en intensiv behandling for at bekæmpe kræftsygdommen: Blandt andet via otte måneders kemoterapi.

Gianluca Vialli i Chelsea-trøjen i 1998. Foto: PAUL HACKETT Vis mere Gianluca Vialli i Chelsea-trøjen i 1998. Foto: PAUL HACKETT

Og han har undervejs forsøgt at holde sin sygdom hemmelig for omverdenen.

I interviewet fortæller han, hvordan han skjulte sit store vægttab.

»Jeg plejede at tage en sweater på under min skjorte, så ingen skulle opdage noget. På den måde var jeg stadig den samme person, som folk altid havde kendt,« siger den i dag 54-årige Gianluca Vialli, der spillede i Sampdoria, Juventus og Chelsea:

»Jeg vidste, at det ville være hårdt at fortælle det til andre, til min familie. Man vil ikke gøre dem, der elsker dig, ked af det. Og man føler sig flov over det - som om det er din skyld. Jeg kom frem til, at det var en fase i mit liv, som jeg skulle håndtere med mod og lære noget fra.«

Gianluca Vialli. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Gianluca Vialli. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Så derfor valgte han at sætte ord på sin kræftsygdom, også i bogform.

»Jeg håber, at min historie kan inspirere folk, som er i alvorlige og afgørende situationer i deres liv. Og jeg håber, at min bog kan ligge på folks sengebord, så folk kan læse et par kapitler, inden de går i seng, eller når de står op,« siger den tidligere italienske landsholdsspiller:

»Det vigtigste er ikke at vinde, men at tænke som en vinder. Livet bestå for 10 procents vedkommende af det, sker for os - og for 90 procents vedkommende af hvordan vi håndterer det.«

Gianluca Viallis bog, 'Goals: 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili', udkommer tirsdag.