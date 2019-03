Spekulationerne om Ole Gunnar Solskjærs fremtid i Manchester United tager til i styrke dag for dag i øjeblikket.

Senest har de fået ny næring, efter den midlertidige United-manager medvirker i en reklamevideo, hvor formålet er at sælge sæsonkort – til næste sæson.

Solskjær afviser, at det betyder, der er en afklaring omkring fremtiden, men han erkender dog samtidig, at situationen er en smule speciel.

»Alle ved, man gerne vil blive – naturligvis – men det bliver ikke besluttet før slutningen af sæsonen. Jeg har lavet en video omkring sæsonkort, så jeg plæderer for, at de (fansene, red.) skal få købt deres sæsonkort.«

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

»Om det er mig som fan eller manager (der deltager i videoen, red.), det ved jeg ikke. Men de bør stadig købe deres sæsonkort, for klubben er på vej mod noget godt.«

»Det er ikke mærkeligt at lave det (videoen, red.), men det vil være mærkeligt at se dig selv i videoen, hvis man ikke er her. Hvis mine børn ser en reklame med mig, og jeg er hjemme i Norge – det vil formentlig være mærkelig,« sagde nordmanden fredag på et pressemøde ifølge Daily Mail.

Solskjær har blot tabt én af de 15 kampe, hvor han har haft ansvaret i Manchester United, men han føler stadig, han skal bevise sit værd, forklarer han.

»Hver kamp er en stor chance for spillerne for at vise, at de vil blive her, og det er det samme for alle omkring trænerstaben. Vi vil alle sammen forbedre os, det er vores job. Jo bedre, vi gør det, jo bedre er vores chancer for at blive her,« sagde han på pressemødet.

Manchester United møder lørdag Southampton hjemme på Old Trafford.

’De røde djævle’ ligger aktuelt nummer fem i Premier League – et enkelt point efter Arsenal - og kæmper for at klemme sig ind i den top fire, der giver adgang til Champions League i næste sæson.