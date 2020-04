Danmarks fodboldslandshold står uden landstræner.

Formentlig er det mere en kuriøs detalje end et egentligt problem, at der i øjeblikket ikke står nogen i spidsen for herrerne, men ikke desto mindre er det en unik situation i nyere tid.

»Det er i det hele taget en meget usædvanlig tid, vi gennemlever,« siger Morten Bruun, der er B.T.s klummeskribent og ekspert hos Discovery.

Ud er gået Åge Hareide, som egentlig havde kontrakt til og med sommerens EM-slutrunde. Men det ændrede coronakrisen på, og han har allerede nu stået i spidsen for sin sidste landskamp.

Kasper Hjulmand er Danmarks fremtidige træner. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Hjulmand er Danmarks fremtidige træner. Foto: Liselotte Sabroe

Det meddelte Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside i onsdags, hvor han officielt takkede af.

»Det har været en helt fantastisk tid, og jeg vil gerne sende et kæmpestort tak til spillerne, staben og alle jer fans, der har der for mig og for os hele vejen igennem. Jeg glemmer aldrig de specielle øjeblikke, jeg har oplevet som landstræner,« siger den nu tidligere træner Åge Hareide til DBU.

Men samtidig er den fremtidige landstræner Kasper Hjulmand endnu ikke tiltrådt, og derfor har landsholdet på papiret ingen træner.

Hjulmand har kontrakt med DBU fra 1. august 2020. Det efterlader et midlertidigt hul på landstrænerposten. Hvor der formentlig ikke er særlig meget arbejde for tiden alligevel.

Åge Hareide fik fire år i spidsen for det danske landshold. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Åge Hareide fik fire år i spidsen for det danske landshold. Foto: Liselotte Sabroe

»At vi lige står uden landstræner: Helt ærligt, det er vel betydningsløst, når der ikke er nogen aktiviteter. Men de fleste lande har jo en landstræner, det har vi så ikke,« siger Morten Bruun.

Kasper Hjulmand forbereder sig altså fortsat i kulissen, selv om man kunne have valgt at få ham til at tiltræde tidligere end først planlagt.

»Jeg synes ikke, at der ville være noget forgjort i, at Kasper Hjulmand begyndte at ringe til spillere og holdt nogle videomøder, hvis det var det, han gerne ville,« siger Morten Bruun.

»Under normale omstændigheder ville han nok tage på klubbesøg og være taget rundt og se nogle kampe. Men det kan han jo af god grund ikke nu, han har holdt meget lav profil.«