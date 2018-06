Sidste test før VM er overstået for Danmark, og Åge Hareide og kompagni rejser til Rusland med en 2-0-sejr efter generalprøven mod Mexico på Brøndby Stadion. Her er fem ting, vi lærte af kampen, inden VM åbner sine døre i næste uge.

1. At Pione Sisto slet ikke har timet at ramme topformen, inden han sætter sig op i flyet på mandag. Han havde en forfærdelig aften på samme græsstrå, som han underholdte os på i slutningen af marts mod Panama. Var heller ikke med i de sidste to kampe i La Liga for Celta Vigo, den ene på grund af en overbelastningsskade, den anden var han på bænken, og det er bare skidt timing. Sisto blev som i kampen mod Sverige taget ud i pausen. Lad ham bare få en god premiere, når det rigtig gælder!

2. At Yussuf Poulsen godt kan score. Tak for det. For det er ingen hemmelighed, at Danmark for fjerde kamp i streg gik til pause med 0-0, og Åge Hareide reagerede tjept ved at skifte to offensivspillere i Nicolai Jørgensen og Pione Sisto ud og erstatte dem med Martin Braithwaite og Kasper Dolberg, og det virkede. Yussuf Poulsen, som ofte bliver kritiseret meget for ikke at være farlig nok, fandt pladsen og scorede et glimrende mål.

3. At Christian Eriksen ikke har mistet fokus af at blive far for første gang kort inden VM. Fynboen vendte efter fraværet mod Sverige tilbage i startopstillingen mod Mexico med samme klasse, som gjorde ham til Danmarks topscorer i kvalifikationen til Rusland, og i første halvleg var han det klart største våben, Danmark havde at skyde med. Driblingerne, samspillet med Nicolai Jørgensen og det rolige overblik sad der bare. I anden halvleg kom målet så fra hans fod, selv om en masse medspillere var skiftet ud.

Christian Eriksen var tilbage i startopstillingen mod Mexico. Foto: Lars Møller Vis mere Christian Eriksen var tilbage i startopstillingen mod Mexico. Foto: Lars Møller

4. At Simon Kjærs ben heldigvis holder. Mod Sverige måtte anføreren og den utroligt vigtige frontfigur udgå efter godt en time, og han havde selv efterfølgende svært ved at forklare, hvorfor musklerne krampede til. Men mod Mexico var det anderledes, og mens Åge Hareide i løbet af kampen skiftede profiler ud på skift, holdt Simon Kjær stand og spillede til sidste slutfløjt med overskuddet til at dirigere sine medspillere.

5. At vi kender startopstillingen mod Peru, medmindre noget går helt galt i de kommende dage, for pånær den helt naturlige udskiftning med Christian Eriksen fra start i stedet for Michael Krohn-Dehli, var det alle de samme navne, der startede mod Sverige i sidste uge. Åge Hareide har samtlige brikker på plads. Vi må håbe, at puslespillet er rammet ind, og der ikke er sneget nogen fejl ind.