Slagsbror-præsidenten prøver nu at nedtone skandalen, der har sendt chokbølger igennem tyrkisk fodbold.

Mandag aften stormede Ankaragücüs fodboldpræsident, Faruk Koca, på banen efter hjemmeopgøret mod Rizespor. Her knaldede han resolut dommer Halil Umut Meler i jorden med et knytnæveslag i ansigtet. Efterfølgende blev den liggende dommer sparket flere gange.

Efterfølgende er klubpræsidenten blevet anholdt - og han har måttet trække sig fra sin post for - efter eget udsagn - 'ikke at skade klubbens ry yderligere'.

Men går man og tror, at Faruk Koca skammer sig - så må man tro om igen.

»Denne hændelse udviklede sig på grund af fejlagtige afgørelser og en provokerende opførsel fra dommeren. Mit mål var at reagere verbalt mod dommeren og at spytte ham i ansigtet,« siger Koca til tyrkiske CNN.

»Så slog jeg dommeren i ansigtet. Mit slag førte ikke til noget brud. Efter at jeg slog ham, så stod dommeren oprejst i 5-10 sekunder, inden han kastede sig ned på ryggen. Jeg blev så ført væk fra scenen, fordi jeg har en hjertesygdom.«

Det stemmer dog ikke helt overens med virkeligheden. For situationen blev fanget af flere kameraer. Og her ses det tydeligt, at dommer Halil Umut Meler falder til jorden straks efter Kocas knytnæveslag.

Halil Umut Meler blev efter overfaldet kørt til et nærliggende hospital. Onsdag blev han udskrevet - og han er sluppet med et blåt og hævet øje.

Alle tyrkiske fodboldrækker er som følge af sagen sat på pause frem til den 19. december.