1,65 milliarder kroner.

Så astronomisk var prisen, da Paris St. Germain for snart to år siden købte Neymar i FC Barcelona. Nu kan manden, der lige siden har været verdens dyreste fodboldspiller, være på vej væk fra den franske hovedstad.

Den respekterede franske sportsavis L'Équipe skriver søndag aften, at Paris St. Germain er klar til at sælge den brasilianske superstjerne, hvis de modtager et nogenlunde acceptabelt bud.

Hvad det helt præcis betyder, fremgår ikke. Men mon ikke dén nyhed får alverdens stprklubber til at slikke sig om munden og kigge dybt i tegnebogen?

Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Foto: NELSON ALMEIDA

Nyheden passer som fod i støvle med udmeldinger fra PSGs præsident, Nasser Al-Khelaifi, der er træt af superstjerner, der ikke kan opføre sig ordentligt. Og her er det svært ikke at tænke på netop Neymar.

»Spillere skal tage deres ansvar mere alvorligt end før. Det skal være helt anderledes. De skal gøre mere og arbejde mere. De er her ikke for deres egen skyld. Er de ikke enige, er døren åben. Så er det farvel. Jeg vil ikke have nogen kendisopførsel her,« har Al-Khelaifi sagt til France Football tidligere på weekenden.

Nyheden om Neymar kan være noget af en 'gamechanger' på det internationale transfermarked denne sommer, hvor det nu lugter af en længerevarende Neymar-saga.

Real Madrid har længe været nævnt som en mulig ny klub for den brasilianske superstjerne, men de seneste måneder har det mere lugtet af, at Neymar mest af alt ønsker en returbillet til FC Barcelona.