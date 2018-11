Nicklas Bendtner har været på vidneskranken i voldssagen, hvor han har været tiltalt for at have slået og sparket en taxachauffør. Nu er der fældet dom.

Fredag var dommens dag for den danske fodboldstjerne Nicklas Bendtner, som var tiltalt for vold mod en taxichauffør efter en bytur i København i september måned.

Nicklas Bendtner er blevet kendt skyldig. Han har fået en ubetinget dom og straffes med 50 dage i fængsel. Nicklas Bendtner skal samtidig betale 11.300 kroner til chaufføren. I dommen er der lagt vægt på den omtalte video fra taxaen, hvor man ser Bendtner give et knytnæveslag og udføre et spark.

»Nicklas vil selvfølgelig helst have været frifundet. Derfor har vi også valgt at anke dommen. Derudover er vi tilfredse med, at straffen er på 50 dage og ikke de tre måneder, som anklageren ønskede,« fortæller Anders Nemeth til pressen umiddelbart efter retsagen og tilføjede følgende:

Nicklas Bendtners advokat Anders Nemeth udtaler sig efter dommen. Voldssagen mod fodboldspilleren Nicklas Bendtner blvev behandlet ved Københavns Byret, fredag den 2. november 2018.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang Vis mere Nicklas Bendtners advokat Anders Nemeth udtaler sig efter dommen. Voldssagen mod fodboldspilleren Nicklas Bendtner blvev behandlet ved Københavns Byret, fredag den 2. november 2018.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang

»Vi er uenige omkring afgørelsen - især omkring sparket. Der er ikke tale om tilfældigt overfald på en tilfældig person, og vi er tilfredse med, at det er kommet frem.«

Taxachaufføren var også tiltalt for forsøg på udøvelse af vold. Det er han blevet frifundet for, mens han til gengæld får en bøde for overtrædelse af bestemmelser i færdselsloven. Det er Mette Grith Stage godt tilfreds med.

»Han er blevet erkendt uskyldig, og det var mit mål. Så vi er selvfølgelig godt tilfreds med, at der er lykkedes. Jeg har lagt meget vægt på videomaterialet, fordi det understøtter min klients påstand.«

Hun forventer ikke, at dommen bliver anket.

Advokaten for taxachaufføren, Mette Grith Stage, er godt tilfreds med udfaldet. Foto: Nils Meilvang Vis mere Advokaten for taxachaufføren, Mette Grith Stage, er godt tilfreds med udfaldet. Foto: Nils Meilvang

»Det har jeg svært ved at forestille mig. Vi er godt tilfredse,« siger hun.

Dommen kom lidt efter klokken 15.30. Retssagen har stået på siden klokken 9.30 i formiddags. Efter Anders Nemeth og Mette Grith Stage havde udtalt sig om dommen, kom anklager Marie-Louise Kruse ud af retten. Hun var tilfreds med, at man havde lyttet til den procedere, som hun havde fremlagt.

Bendtner var på anklagebænken over for den taxachauffør, som han natten til den 9. september brækkede kæben på.

Bendtner sad tiltalt for vold og var anklaget for at have tildelt taxichaufføren et knytnæveslag og et efterfølgende spark i ansigtet. Bendtner var tiltalt efter straffelovens ’almindelige’ voldsparagraf.