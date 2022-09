Lyt til artiklen

En flot karriere har nået endestationen for den tidligere danske landsholdsspiller Janni Arnth.

I en alder af 35 år stiller forsvarskrigeren nu støvlerne på hylden og trækker sig tilbage fra livet som professionel fodboldspiller.

Det meddeler hovedpersonen selv i en meddelelse på sine sociale medier, hvor hun ser tilbage på en begivenhedsrig karriere med ophold i store klubber som Arsenal, Rangers FC og Fiorentina og ikke mindst imponerende 93 landskampe i rødt og hvidt, som gør hende til en af de spillere med flest kampe på landsholdet.

»Jeg føler mig glad, taknemmelig og stolt. Ikke på grund af trofæerne, titlerne og medaljerne, men på grund af det store perspektiv det har givet at være en del af forskellige kulturer, lande og hold – en uddannelse i livet,« skriver Janni Arnth, der takker alle sine tidligere klubber og kollegaer.

What a journey – THANK YOU@DBUfodbold @RangersWFC @ACF_Womens @ArsenalWFC @LinkopingFC @FortunaHjorring pic.twitter.com/1Wjvrpe1gb — Janni Arnth (@JanniArnth) September 27, 2022

Men skulle man tro, at hun er færdig med fodboldverdenen, så må man tro om igen.

For den tidligere viceanfører på det danske landshold er trods en hel karriere stadig bidt af sporten, og derfor håber hun på at fortsætte i branchen.

»Selvom det bliver uden at være iført et spillersæt, så er mine ambitioner stadig de samme: Jeg vil hjælpe og inspirere unge fodboldspillere på deres vej, og det med den støtte og de råd, som en ung Janni helt sikkert kunne have brugt,« skriver hun og fremhæver, at hun vil kæmpe for, at spillere med alle baggrunde kan få chancen for at forfølge deres drømme.

Janni Arnth startede karrieren i Varde og endestationen blev skotske Rangers FC, hvor hun har spillet siden september 2021.