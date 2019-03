Fodboldklubberne AC Milan og Inter skal have ny hjemmebane.

Det blev bygget i 1926, men i 2023 - om fire år - rives det ned.

Stadionet San Siro, beliggende i Milano, er Italiens største stadion med en kapacitet på omkring 80.000. Samtidig er stadionet hjemmebane for de to traditionelle italienske klubber, AC Milan og Inter.

Dog har begge klubber, ifølge det italienske medie Calciomercato, accepteret, at stadionet skal rives ned, hvorefter et nyt stadion vil blive bygget.

San Siro. Foto: JENNIFER LORENZINI

Planen er, at det nye stadion vil blive bygget blot 100 meter fra hvor, San Siro ligger placeret i dag. Samtidig vil stadionet blive mere moderne - for eksempel bygges der også et shoppingcenter, som vil være en del af stadionområdet.

Byggeriet kommer til at løbe op i omegnen 600 millioner euro, skriver Calciomercato.

AC Milan har haft hjemmebane på San Siro siden stadionets opførsel i 1926, mens Inter for første gang spillede hjemme på San Siro i 1947.

Derudover har stadionet også været ramme for flere, store opgør. Under VM i 1990 blev der i alt spillet seks kampe på stadionet, der også har lagt græs til to Champions League-finaler gennem tiden. Senest i 2016, hvor Real Madrid slog Atletico Madrid.