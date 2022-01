Han har appelleret flere gange. Men nu er sagen helt afgjort.

Den tidligere Real Madrid-stjerne Robinho har endnu engang været for retten, denne gang i Rom, hvor han er blevet idømt ni års fængsel for gruppevoldtægt.

Det skriver det franske medie L'Equipe.

Voldtægten af en dengang 22-årig albansk kvinde fandt sted tilbage i 2013 på natklubben Sio Cafe i Milano. Dengang spillede Robinho for AC Milan, og han var i byen med blandt andet en kammerat den aften.

Fodboldspilleren har hele til tiden fastholdt sin uskyld. Men sagen har forfulgt ham, efter at han i 2017 in absentia – uden at møde op – modtog en dom på ni års fængsel, og siden har appelsagen varet i flere år.

I oktober 2020 blev Robinho tvunget til at forlade fodboldklubben Santos efter stort pres fra klubbens sponsorer som følge af sagen.

Den brasilianske tv-station Globo Sports var ifølge AFP i besiddelse af tv-optagelser fra den italienske anklager.

De viste angiveligt, hvordan Robinho udtalte sig om det, der skete på natklubben den aften.

»Jeg griner, for jeg er ligeglad. Kvinden var meget fuld. Hun ved ikke, hvad der skete,« skulle han have sagt.

Det var tilbage i december 2020, at appelretten valgte at stadfæste Robinhos dom for gruppevoldtægt, og det fik fodboldstjernen til at anke endnu engang.

Onsdag faldt hammeren dog endegyldigt, og brasilianeren har ikke mulighed for at anke yderligere. Han skal derfor afsone sin straf, og han skal påbegynde afsoningen med det samme.

Den i dag 37-årige Robinho har i karrieren spillet for blandt andre Real Madrid, Manchester City og AC Milan. Han har ikke haft kontrakt med en klub, siden han ophævede den, han havde med Santos.

Da han stoppede i klubben lød det, at han nu ville bruge sin energi på sit forsvar i sagen.