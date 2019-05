Der er sikkert mange fodboldfans, der mener, Cristiano Ronaldo er lidt af en 'tegneseriefigur'. Nu har den portugisiske superstjerne papir på at være det.

Mange elsker Cristiano Ronaldo. Men næsten lige så mange har det svært med den portugisiske megastjerne. Nu er der noget til begge parter!

Lørdag har målkongen udgivet sin nye tegneserie, Striker Force 7. Ronaldo har samtidig frigivet en trailer, som præsenterer serien og viser Cristiano Ronaldo forvandle sig fra sig selv til en superhelt, der naturligvis kan få ram på skurkene ved at ramme dem med fodbolde af af is og ild.

Tegneserien, hvor Ronaldo og en gruppe agenter med superkræfter skal redde verden, kan købes fra i dag, hvis man er til kombinationen af tegnet fodboldstjerne og superhelt.

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! https://t.co/pq8lesrqYI #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 4, 2019

»Jeg har altid været stor fan af superhelte, og jeg er lytkkelig ove rat hjælpe med at skabe denne nye tegneserie,« siger Cristiano Ronaldo.

»På samme måde som fodbold forener kulturer og mennesker over hele verden, tror jeg på, at store animerede karakterer og helte kan gøre det samme. Derfor glæder jeg mig til at sammenkoble passionen for fodbold og superhelte gennem dette projekt - og til at dele det med mine fans,« fortsætter den portugisiske tegneseriefigur, der i tegneserien blandt andet skal lære sin gruppe af agenter med superheltekræfter at arbejde sammen som et hold.

Det er et år siden, det blev offentliggjort at Cristiano Ronaldo gik ind i tegneserieprojektet. Nu er der en serie på gaden.

Ronaldo spiller i øvrigt naturligvis stadig fodbold. Han kæmper lige nu for at blive topscorer i Serie A. Han har i denne sæson scoret 21 ligamål for Juventus. som for nylig vandt det italienske mesterskab.