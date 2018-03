Hvis du streamer Champions League, Premier League, La Liga eller noget helt fjerde via Viaplay, kan du se frem til at skulle slippe flere penge om måneden.

Streamingtjenesten Viaplay Sport koster nemlig i dag 269 kroner, men fremover skal du lægge en 20'er oven i prisen, der allerede fra i dag vil ligge på 289 kroner. Vil du have film og serier oveni, skal du fremover slippe 319 kroner for totalpakken, der indtil i dag kostede 299 kroner.

Det skriver MediaWatch.

Prisstigningen skyldes, ifølge Viaplay selv, at sportsrettighederne ikke bliver billigere:

»Prisstigningen hænger primært sammen med udviklingen på markedet for sportsrettigheder. De bliver desværre ikke billigere måned for måned eller år for år,« siger Flemming Fjeldgaard til MediaWatch.

Det er dog slet ikke de månedlige abonnementer, det går mest ud over. Hvis du vil have adgang til én dags sportsindhold på Viaplay, har du hidtil kunne købe et såkaldt Sport Day Pass til 159 kroner. Fremover vil sådan et koste intet mindre end 209 kroner.

Prisstigningerne på sports- og totalpakken træder i kraft i dag - torsdag den 22. marts.