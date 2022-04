Mino Raiola er nu gået bort. Det bekræfter familien på fodboldagentens Twitter-konto.

Tidligere på ugen meldte flere medier, at Raiola var gået bort, men siden afkræftede han selv historierne på sin Twitter.

Men nu skriver familien på Twitter, at Raiola har tabt kampen efter længere tids sygdom - han var blandt andet indlagt tilbage i januar, men har over de sidste par uger fået det værre og værre.

»I uendelig sorg deler vi bortgangen af den mest omsorgsfulde og utrolige fodboldagent, der nogensinde har været,« indleder familien Twitter-opslaget.

»Mino kæmpede til enden med den samme styrke, som han gik til forhandlingsbordet for at beskytte vores spillere med. Som sædvanlig gjorde Mino os stolte, men indså det aldrig.«

»Mino berørte så mange liv gennem sit arbejde, og han skrev et nyt kapitel i moderne fodbolds historie. Hans tilstedeværelse vil for evigt blive savnet,« skriver familien og takker blandt andet for den store støtte, familien har fået i den seneste tid.

Raiola blev 54 år, og han var blevet en af fodboldverdenens allerstørste agenter, efter han startede sin karriere i familiens pizzeria. Han havde blandt andet stjerner som Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli og Erling Haaland som klienter.

Han har desuden også været også været inde over handler af Dennis Bergkamp, Robinho og Romelu Lukaku, ligesom han også fik sendte Paul Pogba fra Juventus til Manchester United i en handel, som skulle have givet Raiola mere end 150 millioner kroner.

Familien skriver på Raiolas Twitter, at missionen om at gøre fodboldverdenen til et bedre sted vil fortsætte.