Spekulationerne om Christian Eriksens klubfremtid har længe været indhyllet i en tyk tåge af mystik og uvished.

For den danske landsholdsstjerne har været bundet på hænder og fødder af sin kontrakt med Tottenham, der har forhindret ham i at føre samtaler med andre klubber.

Men fra i dag af ophæves de begrænsninger. For med kun et halvt år tilbage af kontrakten med London-klubben kan Eriksen nu frit tage til stævnemøder med interesserede kommende arbejdsgivere.

Og et meget sandsynligt scenarie er, at Eriksen i løbet af januar skriver kontrakt med en ny klub, som han så skifter transferfrit til, når sommerens transfervindue åbner.

Men hvem er det så, der ringer til Eriksen denne første dag i det nye årti? B.T. har kigget på det – og lister herunder

1) Manchester United

Et af de hedeste rygter på den engelske sladderbørs kæder Christian Eriksen sammen med et kontroversielt skifte til Tottenhams Premier League-konkurrenter fra Manchester United. Blandt andet skrev The Telegraph for nylig, at United-manager Ole Gunnar Solskjær sidder på lur og er klar til at hugge til:

»United overvåger den danske landsholdsspiller og tror på, at de kan hente ham til sommer, når hans kontrakt med Spurs udløber, og derved gøre ham til en af de mest højprofilerede fri transfer-spillere i Premier League,« lød det fra mediet.

2) Real Madrid

Hele sommeren lød det, at Real Madrid var på nippet til at lægge omkring en halv milliard kroner på bordet. Men madrilenerne tøvede og droppede til sidst projektet – angiveligt fordi cheftræner Zinedine Zidane ikke var særligt tændt på idéen. Men nu hvor Eriksen kan rekvireres gratis til sommer, skulle kongeklubbens interesse være genoplivet. Ifølge engelske The Mirror er de spanske giganter favoritter til at overtage danskeren. Klubben står angiveligt over for en større udrensning til sommer, hvor det forventes, at spillere som Gareth Bale, Isco og James Rodriguez finder nye græsgange, og dermed skulle der være plads til en fynbo i den spanske hovedstad.

3) Juventus

Som en hvidhaj, der dufter en såret sæl på flere kilometers afstand, så dufter de italienske mestre fra Juventus også en potentiel god handel i Eriksen-affæren. Italienerne lavede for et år siden den akkurat samme øvelse med Arsenals Aaron Ramsey, der blev 'signet' i januar, så han kunne skifte transferfrit denne sommer. Ifølge Daily Mail vil italienerne tage kontrakt til Eriksen-lejren som det første i det nye år. Og interessen skulle være gengældt – fynboen er angiveligt lokket af tanken om at blive holdkammerat med legendariske Cristiano Ronaldo.

4) Paris Saint-Germain

Den stinkende rige franske topklub Paris Saint-Germain har længe haft et særdeles godt øje til den danske stjerne og forsøgte angiveligt i sommer at friste Tottenham til et salg. Daily Mail har skrevet om, at et bud på 300 millioner kroner blev afvist. I stedet købte pariserne argentinske Paredes i Zenit Skt. Petersborg. Men han har været et gedigent flop i den franske hovedstad, og der tales allerede om, at argentineren skal sælges – hvilket sandsynligvis vil genoplive den parisiske Eriksen-interesse.

5) Tottenham

José Mourinho har ikke opgivet at overtale Christian Eriksen til at blive i London. Det understregede den kontroversielle portugiser forleden på en pressekonference. »Det eneste, jeg vil sige om Christian, er, at jeg gerne vil have ham til at underskrive en ny kontrakt,« lød det fra Mourinho. En ny Tottenham-kontrakt vil dog nok kræve, at Eriksens mobiltelefon forbliver overraskende tavs til januar. Den danske landsholdsstjerne vil videre. »Jeg har den vildeste og dybeste respekt for alt, der er sket i Tottenham, og det ville ikke være negativt at blive. Men jeg har også sagt, at jeg gerne vil prøve noget nyt,« lød det i landsholdslejren i sommer.

