Et mindre fodboldchok har ramt Norge.

De norske fodboldstjerner har tabt 3-1 til Japan i ottendedelsfinalen ved kvindernes VM-slutrunde.

Dermed kan Norges landshold, som er spækket med store profiler, rejse hjem fra slutrunden i New Zealand og Australien efter en skidt indsats mod japanerne, hvor de lavede flere store brølere.

Japan, som har spillet en forrygende turnering, skal derimod gøre sig klar til kvartfinalen.

Foto: Aaron Gillions/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Aaron Gillions/EPA/Ritzau Scanpix

Japanerne styrede store dele af opgøret i Wellington, men japanerne kan også takke for et par norske gaver undervejs.

Efter et kvarters spil prøvede Ingrid Engen at blokere et ufarligt indlæg. Uheldigvis for Barcelona-spilleren endte hun med at rette bolden så meget af, at den snød hendes egen målmand.

Nordmændene kom med et hurtigt modsvar i den anden ende. Det var første gang i kampen, at Norge var i nærheden af Japans mål, da Guro Reiten med et flot hovedstød bragte måltavlen i balance.

Fem minutter efter pausen var Norge i gavehumør igen. Vilde Boe Risa endte ufrivilligt med at spille Risa Shimizu fri i det norske felt, og japaneren takkede for den foræring og scorede til 2-1 på en afrettet afslutning.

Nordmændene forsøgte at tvinge spillet længere frem på banen, men uden at være tæt på en udligning.

I stedet blev nordmændene fanget på et kontraangreb med ti minutter tilbage af den ordinære spilletid. Turneringstopscorer Hinata Miyazawa løb fra forsvaret og gjorde det til 3-1 med sin femte scoring ved slutrunden.

I kvartfinalen kommer Japan på en vanskelig opgave. Enten venter Sverige eller de amerikanske VM-favoritter. Det afgøres søndag.