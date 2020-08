Der skulle gå 19 år, inden Egil 'Drillo' Olsen fik sandheden at vide.

Han havde en søn i Danmark.

Det afslører den norske træner trænerlegende i en ny biografi, 'Mine kampe', der netop er udkommet i hjemlandet.

»Der var nogle misforståelser undervejs, men det var mærkeligt, at der skulle gå så lang tid,« fortæller Egil 'Drillo' Olsen selv i et interview med Dagbladet om det faktum, at han først i 2005 fik information om, at en nu voksen mand ved navn Rasmus i Danmark var hans søn.

Her er, hvad der skete. Ifølge bogen havde Egil Olsen et kort forhold til en dansk kvinde tilbage i 1984, hvorefter hun flyttede tilbage til Danmark, og de mistede kontakten.

Det viste sig efterfølgende, at hun var gravid, men hun valgte dog ikke af give besked til den norske træner.

Hun fødte siden en dreng i september 1985. I 'Mine kampe' beskrives det, hvordan drengen som seks-syv årig fik at vide, hvem hans far var.

Mor og søn rejste endda til VM i USA i 1994, hvor de overværede Egil Olsen stå i spidsen for det norske landshold mod Mexico - det var første gang, at Rasmus så sin far i levende live. Men stadig uden kontakt.

Det var meningen, at Ståle Solbakken i 2012 skulle have overtaget det norske landshold efter Egil Olsen. Sådan blev det dog aldrig, da Ståle Solbakken i stedte fik job i engelske Wolverhampton. Foto: JUNGE HEIKO Vis mere Det var meningen, at Ståle Solbakken i 2012 skulle have overtaget det norske landshold efter Egil Olsen. Sådan blev det dog aldrig, da Ståle Solbakken i stedte fik job i engelske Wolverhampton. Foto: JUNGE HEIKO

I de følgende år nåede flere breve angiveligt aldrig frem til den uvidende far, der på det tidspunkt var ret kendt i Norge. Og derfor gik der derfor yderligere 11 år, inden et brev fra en dansk advokat endelig nåede frem til fodboldtræneren.

Her fremgik det, hvordan tingene hang sammen. Og det fik Egil Olsen, der på det tidspunkt havde fået datteren Kine med sin hustru Sigrun Vedelden, til at tage sin telefon og ringe til Danmark.

»Hej, det er far, der ringer,« lød de første ord ifølge bogen.

Siden fulgte det første møde. Og flere. De har stadig kontakt i dag.

»Vi har mødtes flere gange. Vi har ikke voldsomt meget kontakt, men alligevel en god del. Han er meget interesseret i fodbold og stor fan af FC København, som han tager ind for at se spille. Han har fået billetter og været med mig et par gange og hilst på Ståle (Solbakken, red.). Det har været stort,« siger Egil Olsen til Dagbladet.

Han var som træner kendt for sin helt særlige Drillo-stil med en overbefolket defensiv og hurtige omstillinger med lange bolde frem ad banen. Han var i to omgange norsk landstræner og har desuden været træner for en lang række norske klubber samt afstikkere til engelsk klubfodbold i Wimbledon og landstrænertjansen i Irak.