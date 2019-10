Hvad lavede du som 19-årig?

Norske Erling Braut Håland bankede kasser ind for RB Salzburg. Og satte rekorder.

Den bare 19-årige nordmand brager i disse uger igennem på den internationale scene - og onsdag aften var han igen på pletten for Salzburg, der dog tabte 2-3 hjemme til italienske Napoli i Champions League-gruppespillet.

Håland scorede til 1-1 på straffespark i slutningen af første halvleg - og det gjorde ham til bare den anden teenager i Champions League-historien til at score i sine tre første kampe i turneringen, skriver fodboldstatistik-siden OptaJoe på Twitter.

6 - Erling Haaland is the first ever player to score as many as six goals in his first three Champions League appearances. Phenomenal. pic.twitter.com/9IqD7Y86iL — OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2019

Men det stopper ikke der for den 19-årige nordmand, der engang var til prøvetræning i FCK.

For i anden halvleg scorede Haaland endnu engang for Salzburg - og således har han lavet hele seks mål i dette års Champions League-gruppespil. Og der er kun spillet tre kampe.

Nordmanden er den første nogensinde i Champions League til at lave seks mål i sine første tre Champions League-kampe, skriver OptaJoe også.

I første runde nettede han hele tre gange i Salzburg 6-2-sejr over Genk, mens det blev til en enkelt kasse i 4-3-nederlaget mod Liverpool på Anfield i anden runde.

Erling Braut Håland fejrede sin første scoring onsdag aften med lidt meditation på banen. Foto: LEONHARD FOEGER Vis mere Erling Braut Håland fejrede sin første scoring onsdag aften med lidt meditation på banen. Foto: LEONHARD FOEGER

Derfor er 19-årige Håland ganske enkelt også topscorer i Champions League efter tre spillerunde.

Han er en enkelt scoring foran Bayern Münchens Robert Lewandowski, mens han er to kasser foran Raheem Sterling (Manchester City), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Serge Gnabry (Bayern München) og Harry Kane (Tottenham).

I den østrigske Tipico Bundesliga har Håland lavet 11 mål i ni ligakampe. I pokalturneringen har han spillet en enkelt kamp, hvor det blev til et hattrick.

Håland skifttede i januar til RB Salzburg fra Molde efter en sæson med 12 mål i 25 ligakampe. Han fik landsholdsdebut for Norge 5. september.