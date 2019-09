Erling Braut Haaland scorede tre mål på en halvleg, da Salzburg bankede Genk i Champions League.

For to årtier siden væltede norsk fodbold sig i angribere med international klasse, og måske har nordmændene nu endelig fundet arvtageren for Ole Gunnar Solskjær, Tore André Flo og John Carew.

Den blot 19-årige Erling Braut Haaland er i hvert fald i gang med noget af et gennembrud for østrigske Salzburg og brillerede tirsdag aften med et hattrick i karrierens første Champions League-kamp.

Salzburg vandt på hjemmebane hele 6-2 over Genk fra Belgien i en vanvittig kamp, hvor østrigerne scorede fem gange alene i første halvleg.

Haaland lagde for efter to minutters spil og scorede senere i halvlegen også sit holds tredje og fjerde mål.

18 minutter før tid valgte Salzburgs træner at pille det unge stjernefrø ud, men da havde han også så rigeligt gjort sin pligt i angrebskæden.

Med bedriften følger den firskårne nordmand op på en imponerende start i den østrigske liga, hvor han har nettet ikke mindre end 11 gange i de første syv kampe.

Haaland er søn af den tidligere landsholdsspiller Alf-Inge Haaland og derfor født i Leeds, hvor Haaland senior spillede i tre sæsoner i 1990'erne.

Den unge forward vakte tidligere på året international opsigt ved at score ni mål i samme kamp, da Norge ved U20-VM besejrede Honduras 12-0.

/ritzau/