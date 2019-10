Erling Braut Haaland er den kun anden teenager, som har scoret tre gange i træk i Champions League.

- Jeg tænker ikke så meget på det. Lige nu er jeg vred og sur.

Sådan lød det fra den norske teenager Erling Braut Haaland, efter at han onsdag med to mål for RB Salzburg i Champions League-kampen mod Napoli nu er topscorer i turneringen.

Den 19-årige Haaland er oppe på seks mål i denne sæsons Champions League, men han ærgrer sig mere over, at Salzburg ikke formåede at få point mod Napoli.

- Vi laver nogle begynderfejl, som gør, at vi kommer bagud 1-2. Det er tungt ikke at sidde tilbage med noget som helst efter sådan en kamp på hjemmebane. Det er skuffende, siger Haaland til Viasat ifølge den norske avis VG.

Nederlaget til Napoli er RB Salzburgs første på hjemmebane i tre år.

Erling Braut Haaland har scoret i sine tre første Champions League-kampe - i den første gruppekamp mod Genk lavede han tre mål, og mod Liverpool på Anfield scorede han en enkelt gang.

Det gør ham ifølge VG til den kun anden teenager efter Karim Benzema til at score tre gange i træk i Champions League. Real Madrid-angriberen gjorde det i sin tid for Lyon

- Jeg synes, at det gik fint. Jeg klarede mig godt, siger Haaland.

Allerede efter ti minutter fik han bolden i nettet, men scoringen blev annulleret, efter at dommer Clément Turpin havde kommunikeret med VAR-rummet.

Dries Mertens bragte Napoli foran 1-0, men det rystede ikke Østrigs bedste hold. To gange forhindrede Napolis målmand med fantastiske redninger Haaland i at udligne, men i slutningen af første halvleg kom Salzburg på 1-1 på et straffespark, som Haaland eksekverede iskoldt.

I anden halvleg gentog mønstret sig. Mertens scorede til 2-1 for Napoli, og igen udlignede Haaland. Men sekunder efter bragte Lorenzo Insigne udeholdet foran 3-2, som også blev slutresultatet.

/ritzau/