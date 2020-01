Erling Braut Haaland skød sig lørdag ind på den helt store fodboldscene.

Her fik den kun 19 år gamle nordmand en drømmedebut for Dortmund, da han blev skiftet ind og med tre mål sørgede for et imponerende comeback og tre point til sin nye arbejdsgiver.

Haaland, som blev købt i Red Bull Salzburg kort før nytår, kom på banen ved 1-3, men hjalp Dortmund til en sejr på 5-3 over Augsburg i holdenes første kamp i 2020.

Dermed afværgede Dortmund en tung start på forårssæsonen. Klubben fra Ruhr-distriktet ligger med sejren på fjerdepladsen i Bundesligaen med 33 point.

Jacob Bruun Larsen, der i engelske medier rygtes til Premier League-klubben Bournemouth på en lejeaftale, så kampen fra Dortmunds bænk, mens Thomas Delaney sad ude med en skade.

Det var i kampens første halvdel ikke til at se, at Dortmund ligger flere pladser over Augsburg i tabellen.

Hjemmeholdet var godt med og kom sågar foran efter lidt over en halv times spil, da Florian Niederlechner gjorde det til 1-0, hvilket også var stillingen ved pausen.

Der skulle kun gå 23 sekunder af anden halvleg, før det stod 2-0. Marco Richter fangede Dortmund-keeper Roman Bürki ude i feltet og hamrede med et drøn fra distancen bolden over schweizeren og i mål.

Erling Braut Haaland skulle kun bruge 20 minutter på at lave sine første tre mål for Dortmund, da han lørdag debuterede for sin nye klub. Michaela Rehle/Reuters Foto: Michaela Rehle/Reuters Vis mere Erling Braut Haaland skulle kun bruge 20 minutter på at lave sine første tre mål for Dortmund, da han lørdag debuterede for sin nye klub. Michaela Rehle/Reuters Foto: Michaela Rehle/Reuters

Det fik gæsterne til at hanke op i sig selv, og Dortmund svarede hurtigt igen, da Julian Brandt allerede et par minutter efter via stolpen reducerede til 1-2.

Det blev startskuddet til ti vilde minutter, der bød på yderligere tre mål.

Først gjorde Florian Niederlechner det til 3-1. Det fik Dortmund-træner Lucien Favre til at sende Erling Braut Haaland på banen, og nordmanden kvitterede hurtigt for tilliden.

To minutter efter reducerede han til 2-3 med en fremragende afslutning. Det engelske supertalent Jadon Sancho assisterede, men lidt efter havde han selv sidste fod på bolden, da han udlignede til 3-3.

Sancho tæmmede en lang bold fra Mats Hummels, trak forbi Augsburg-målmand Tomas Koubek og scorede i et tomt mål.

Men Dortmund var ikke færdig. Ti minutter efter - i 71. minut - fuldendte Erling Braut Haaland Dortmunds comeback, da han, med hvad der må en af sine nemmeste mål i karrieren, bragte sit hold foran 4-3.

Denne gang var det Thorgan Hazard, der efter at være blevet sendt i dybden trak forbi Koubek og serverede bolden for Haaland, som få centimeter fra målstregen let kunne score i et tomt mål.

Nordmanden havde tilsyneladende ikke fået nok af at score. Små ti minutter efter gjorde han det til 5-3 med en iskold afslutning.

Det tog pusten fra Augsburg, der i kampens afslutning ikke havde meget at skyde med.

Robert Skov var ikke med for Hoffenheim, da klubben lørdag tabte 1-2 til Eintracht Frankfurt, der havde Frederik Rønnow på bænken.

/ritzau/