Sikre afslutninger og stærk fysik gør norsk teenager til en meget spændende spiller, mener landstræner.

19-årige Erling Braut Haaland fik tirsdag aften fodboldfans til at spærre øjnene op med et hattrick i karrierens første Champions League-kamp for Salzburg.

Og mon ikke Norges landstræner, svenske Lars Lagerbäck, håber på en arvtager til tidligere tiders fysisk stærke norske topangribere som blandt andre Tore André Flo og John Carew.

- For det første er han meget fysisk stærk, en stor spiller. Han er over 1,90 meter høj. Bare den evne, han har til at score de såkaldte lette mål ... Det er en fornemmelse, han har, siger landstræneren ifølge det svenske nyhedsbureau TT på tv efter kampen.

- Han er også en sikker afslutter og placerer bolden godt. Det er en dreng med fødderne solidt plantet på jorden, og han har en positiv attitude. Det bliver utrolig interessant at følge ham.

Salzburg vandt på hjemmebane 6-2 over Genk fra Belgien i en kamp, hvor østrigerne scorede fem gange alene i første halvleg.

Alle Haalands mål faldt i løbet af første halvleg.

Selv håber den norske sensation på, at Salzburg kan skabe gedigne overraskelser i dette års Champions League.

- Alt er muligt. Vi så alle, hvad Ajax gjorde sidste sæson, og det kunne være sjovt at blive det nye Ajax, men vi ved, at der er mange gode hold i gruppen. Det bliver svært, men alt er muligt, siger Haaland ifølge det norske nyhedsbureau NTB med henvisning til hollandske Ajax, der sidste år nåede semifinalen i Champions League.

Haaland er søn af den tidligere landsholdsspiller Alf-Inge Håland og derfor født i Leeds, hvor Håland senior spillede i tre sæsoner i 1990'erne.

19-årige Erling Braut Haaland har allerede fået sin landsholdsdebut.

/ritzau/