Den 21-årige Fredrik Strømstad blev ikke just budt velkommen med åbne arme i FC København.

»Jeg blev mødt af en kold skulder fra spillerne,« erindrer han.

Det var i 2003, at den unge norske midtbanespiller trænede med i en uges tid hos det danske storhold, og i et interview med VG fortæller han kort om oplevelsen.

For på et splitsekund ændrede situationen sig for nordmanden, takket være en landsmand. Erik Mykland.

»Men så kom 'Myggen' ind i omklædningsrummet - han var skadet på det tidspunkt. Men han kom ind og satte sig ved siden af mig og talte med mig. Efter det var jeg accepteret,« fortæller Fredrik Strømstad.

Fredrik Strømstad fik aldrig kontrakt med FCK, mens Erik Mykland blev en populær skikkelse i sine 2,5 år i den danske klub, fra januar 2002 til sommeren 2004.

Fredrik Strømstad konkluderer:

»Fodbold er en kynisk verden. Du skal være lidt heldig, hvis du skal lykkes,« siger fodboldspilleren, der spillede det meste af karrieren i norske Start med en sviptur til franske Le Mans.

I dag er han i øvrigt genforenet med Erik Mykland i netop Start, hvor de er ansvarlige for talentudviklingen.