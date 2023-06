Det går godt for den norske Barcelona-stjerne Ingrid Syrstad Engen både på og uden for banen.

Tidligere på måneden offentliggjorde hun den gode nyhed, at hun havde fundet sammen med holdkammeraten i den spanske storklub Maria Leon. Det gjorde hun i et Instagram-opslag med en række billeder af parret sammen.

At hun offentligt gik ud og bekræftede forholdet, var netop for at undgå en masse spørgsmål og reaktioner på, at Ingrid Syrstad Engen var blevet kærester med holdkammeraten.

»Jeg gik offentligt ud, så jeg ikke skal svare på flere spørgsmål om det. Så jeg har ikke mere at sige til det,« siger den 25-årige Barcelona-spiller til Dagbladet.

Mere vil hun ikke fortælle om forholdet til det norske medie.

I stedet vil hun nu fokusere fuldt ud på kvindernes VM-slutrunde i Australien og New Zealand, som starter 20. juli.

Ingrid Syrstad Engen har sammen med partneren Maria Leon i Barcelona haft lidt af en sæson.

Her formåede de spanske giganter både at vinde det spanske mesterskab og Champions League efter en finalesejr på 3-2 over tyske Wolfsburg.