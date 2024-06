Martin Ødegaard må nøjes med at se EM hjemme fra sofaen.

Men det bliver ikke ligefrem med støtte til nabolandet. Tværtimod.

Den norske Arsenal-stjerne kommer nemlig på ingen måde til at holde med Danmark, når sommerens slutrunde i Tyskland begynder.

Det fortalte han lørdag aften, efter Norge havde tabt til danskerne i den sidste EM-test.

»Nej, det gør jeg ikke,« lød svaret fra midtbanespilleren, inden han grinte.

Ødegaard har da heller ikke villet sætte sig ind i, hvem Kasper Hjulmands mandskab skal møde, når det går løs i det tyske om få dage.

»Jeg ved ikke, hvem de skal møde, men i dag (lørdag, red.) føler jeg, vi er gode og styrer det meste. Danmark starter godt, og vi kæmper med formationen. Men derfra styrer og dominerer vi kampen fuldstændig. Jeg følte, vi var bedre i mange af spillets faser. Men de vandt, og sådan er det,« lød det desuden, da han mødte pressen.

Her blev Arsenal-anføreren ligeledes foreholdt de mange hårde dueller med danskerne – og især én episode med Pierre-Emile Højbjerg.

»Han er en spiller, der kan lide at gå til den. Men der er ingen hard feelings. Sådan er fodbold. Han er god i duelspillet,« forklarede Ødegaard, som erkendte, at der var mere end bare en venskabskamp på spil:

»Det betyder jo lidt ekstra med et skandinavisk opgør. Vi har ikke været med til en slutrunde i lang tid, og det er de (Danmark, red.) tit, så det betyder noget for os. Det er sådan, det skal være. Et derby.«

Danmark vandt lørdagens sidste EM-test på Brøndby Stadion med 3-1.

