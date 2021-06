De tyrkiske fodboldfans er for alvor gået amok på Instagram efter de seneste transferrygter.

For med over 3,2 millioner kommentarer på norske Alexander Sørloths seneste Instagram-billede viser de deres kærlighed til den tidligere Trabzonspor-spiller og håbet om, at han vender tilbage til Tyrkiet.

På det ellers meget simple billede af Alexander Sørloth iført norsk træningstøj i den norske træningslejr bliver han nemlig tæppebombet med den samme kommentar om og om igen: 'Come to Trabzonspor.'

Og det har fået den 25-årige nuværende Red Bull Leipzig-spiller til at sige fra overfor de mange fans.

Hi Trabzonspor fans,

I appriciate your love and support but please stop calling and sending me messages. It makes my life very stressful. Enough is enough. — Alexander Sørloth (@Asorloth) June 2, 2021

'Hej, Trabzonspor-fans. Jeg er taknemmelig for al den kærlighed og støtte, men vær sød at stoppe med at ringe og sende beskeder,' blev nordmanden nødt til at skrive i et tweet et par dage efter opslaget.

'Det gør mit liv meget stresset. Nok er nok nu.'

Da Sørloth spillede for Trabzonspor i 2019/20-sæsonen, brillerede han med 33 kasser og 11 oplæg, som efterfølgende medførte et skifte til tyske Leipzig.

Alexander Sørloth har også tørnet ud for FC Midtjylland i en sæson. Her blev det til 19 kampe og 10 mål.