Eliteserien kan starte op i midten af juni, har den norske regering ifølge NTB besluttet.

Der er fodbold på vej til de fodboldhungrende nordmænd.

16. juni kan landets bedste række, Eliteserien, starte op. Det har den norske regering givet grønt lys til, skriver NTB.

Den norske fodboldsæson kører efter en anden kalender, end vi er vant til i Danmark. Eliteserien skulle således have begyndt i april, men startskuddet blev altså udskudt på grund af udbruddet af coronavirus.

Spillerunde syv skulle efter den oprindelige plan have været afholdt i den kommende weekend.

Det Norske Idrætsforbund (NIF) og Det Norske Fodboldforbund (NFF) har længe presset på for at få elitefodbolden i gang igen. Begrundelsen har været, at aktiviteter og indtægter i den forbindelse er en forudsætning for, at breddeidrætten kan trives.

NIF og NFF har - ligesom det er sket i Danmark - udarbejdet protokoller for, hvordan træning og kampe kan afvikles på en forsvarlig måde.

Det indebærer blandt andet, at kampene spilles uden tilskuere, og at spillere bliver genstand for hyppige sundhedstjek.

Selv om sæsonen er blevet udskudt, har NFF planer om at gennemføre alle kampe inden årets udgang.

Molde er forsvarende mester.

Herhjemme er Divisionsforeningen, der driver Superligaen, klar til at starte op igen efter at have været på pause siden starten af marts. Det eneste, der afholder bolden fra at rulle, er et grønt lys fra myndighederne.

/ritzau/