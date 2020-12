Politiet vil undersøge, om der grundlag for eventuelt at tildele den nyslåede norske landstræner en bøde.

Det norske politi går nu ind i sagen om Ståle Solbakkens brud på de norske karantæneregler i forbindelse med coronapandemien.

Politiet har således indledt en sag mod den tidligere FC København-manager og nuværende norske landstræner.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Solbakken har indrømmet, at han ikke har overholdt de norske regler om ti dages indrejsekarantæne efter ankomst fra Danmark 28. november, efter hvad han selv til den norske avis VG kalder en "optællingsfejl".

Brud på karantæne- og isolationspligt kan straffes med en bøde på 20.000 norske kroner eller fængselsstraf.

»Vi undersøger, om der er grundlag for at gå videre med sagen og eventuelt tildele ham en bøde,« siger politiadvokat i Innlandet politidistrikt Tom Gjestvang til NTB.

»Hvis man læser både VG og Dagbladet, er det ret tydeligt, hvad der er sket, og han indrømmer det, så vi vil nu tage stilling til, om det bliver nødvendigt at afhøre ham.«

Overfor Dagbladet bekræftede Solbakken, at han landede lørdag 28. november, men allerede otte dage efter var han på plads på stadion til kampen mellem Ham-Kam og Lillestrøm.

»Ved nærmere optælling er det nok rigtigt. Ankom lørdag formiddag, tænkte og troede fredag. Må beklage,« skrev Solbakken i en sms til Dagbladet.

Tom Gjestvang regner med, at der vil blive truffet en afgørelse i sagen inden for to dage.