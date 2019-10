Spanien havde så godt som sikret sig EM-billetten, da Norges Joshua King udlignede til 1-1 på straffespark.

Spanien må vente mindst tre dage på at booke billet til næste sommers EM-slutrunde i fodbold.

En sejr over Norge lørdag aften havde sendt spanierne til EM, men det fik et stærkt norsk hold til allersidst forpurret ved udligne til slutresultatet 1-1.

Spanien førte 1-0 dybt inde i overtiden, da målmand Kepa Arrizabalaga begik et klodset straffespark ved at tromle ind i den norske back Omar Elabdellaoui.

Fra pletten scorede Joshua King og gav de undertippede nordmænd et point som belønning for anstrengelserne.

Det tog et kvarter for nordmændene at komme ind i kampen, men derfra gjorde Lars Lagerbäcks mænd en flot figur.

Havde den lange stopper Kristoffer Ajer kort før pausen headet en åben målchance i nettet, havde hjemmeholdet fået belønning for en veludført første halvleg, hvor de viste sig som spaniernes ligemænd.

Derfor var det en slem dukkert for hjemmepublikummet på Ullevaal, da Spanien bragte sig foran et minut efter sidebyttet.

Det norske forsvar så ellers ud til at have afværget en farlig situation, men bolden havnede hos Saul Niguez, der hamrede den fladt i mål fra omkring 20 meters afstand.

Umiddelbart efter fik Norge en stor chance efter hjørnespark, og ti minutter før tid sparkede Joshua King over mål, da han fik muligheden efter et dybdeløb.

Sergio Ramos spillede sin landskamp nummer 168 og slog dermed Iker Casillas' landskampsrekord.

Men defensiven omkring den spanske forsvarsveteran så ikke skudsikker ud, og til sidst gik det altså galt.

Det var Spaniens første pointtab i puljen, hvor holdet har 19 point efter syv kampe. Sverige og Rumænien har henholdsvis fem og seks point færre, og spanierne kan altså sikre sig en EM-plads ved at slå svenskerne på tirsdag.

Puljens to øvrige kampe endte med favoritsejre. Rumænien vandt 3-0 på Færøerne, som ellers holdt stand i 74 minutter. Senere tog Sverige en sikker 4-0-sejr på udebane over Malta.

/ritzau/