Den tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise skal skilles fra sin hustru Louise Angelica.

Parret har været sammen i ni år og været gift i syv.

»Jeg kan bekræfte, at Louise og jeg desværre skal skilles. Det har været en lang proces,« siger John Arne Riise til Se og Hør i Norge.

»Vi er gode venner, men vi har forskellige ønsker for fremtiden.«

Hans snart tidligere hustru Louise Angelica har selv delt et billede med en ledsagende tekst på sin Instagram-profil.

'Efter ni gode år sammen er vi nået frem til, at vi ønsker at gå fra hinanden som gode venner. Vi har kun gensidig kærlighed og respekt for hinanden og er meget taknemmelige for tiden, vi har haft sammen,' skriver hun blandt andet.

40-årige John Arne Riise har sønnen Colin med den ni år yngre Louise Angelica.

Han er født i august 2019.

Parret blev gift i Nordberg Kirke foran 100 gæster i maj 2014.

John Arne Riise spillede 348 kampe for Liverpool, men han spillede blandt andet også i AS Roma, Fulham og AS Monaco.