Han har været vant til et liv i mediernes søgelys. Og det har også betydet, at John Arne Riise har kunnet se sit privatliv og nedture beskrevet i spalterne i løbet af karrieren.

Noget, han selv kritiserede i programmet 'Late Night', inden han skulle være en del af en prisuddeling for netop journalister.

»Hvis du som journalist skriver om mig, men du har gjort nogle af de samme ting selv, hvad er så formålet med at skrive om det? Det er for at skabe klik. Nogle journalister er ude på at ødelægge mig, men jeg klarer det,« fortalte den tidligere fodboldspiller, der i sin karriere spillede spillede 348 kampe for Liverpool, ifølge Medier24.

Han fortæller, at han ikke decideret har boykottet medier men dog enkelte journalister, hvis de er gået over grænsen. Har han så efterfølgende fået en undskyldning, er han kommet videre.

John Arne Riise tilbage i 2005, da han spillede for Liverpool.

For Riise ved også godt, at han selv har brug for medierne. Det lægger han ikke skjul på. Han ser det dog som et samarbejde, hvor begge parter får noget ud af hinanden, fremfor det kun går en vej.

Den tidligere fodboldspiller fortalte desuden tidligere på måneden, at han skal skilles fra sin hustru Louise Angelica, som han har sønnen Colin med, efter ni år sammen. Og her roser han medierne for håndteringen af bruddet.

»Jeg synes, medierne tacklede det rigtig godt, da det kom frem, og der har været ro på efter det. Det sætter jeg virkelig stor pris på,« siger 40-årige John Arne Riise.

Som aktiv fodboldspiller nåede John Arne Riise også at spille for blandt andre AS Roma, Fulham og AS Monaco. Han annoncerede i juni 2016, at han ville stoppe sin karriere, da han manglede motivation.

I august 2016 vendte han tilbage for at spille for den indiske klub Chennaiyin. Kontrakten var dog blot på to måneder