Den norske fodboldlegende John Arne Riise er færdig som træner for Avaldsnes.

Det skriver han selv på Facebook.

»I dag skriver jeg med tungt hjerte for at dele nogle nyheder,« indleder den tidligere Liverpool-stjerne.

»Efter to utrolige år, har jeg bestemt mig for at trække mig som træner for Avaldsnes' damehold,« skriver han og giver én helt særlig årsag til det pludselige brud med klubben.

John Arne Riise er færdig som træner. Foto: Jan Kåre Ness Vis mere John Arne Riise er færdig som træner. Foto: Jan Kåre Ness

»Efter meget tankevirksomhed har jeg indset, at min afgang kan bidrage til klubbens fremtidige stabilitet og vækst. Jeg tog denne mulighed af egen fri vilje, fordi jeg vidste, at det kunne redde klubben og ikke mindst trænerteamet.«

Dermed stopper John Arne Riise et år før sit kontraktudløb.

Klubbens sportschef, Rune Lothe, fortæller VG, at det blandt andet skyldes klubbens dårlige økonomi.

»Han gør dette for at hjælpe os.«

»Han har været en leder, som har skabt opmærksomhed omkring klubben og kvindefodbold som helhed. Vi har været vældig fornøjede med hans indsats. Han har absolut leveret,« fortsætter Rune Lothe til VG.

Udover 348 kampe for Liverpool var John Arne Riise forbi klubber som Monaco, Roma og Fulham.

Hans 110 landskampe for Norge er rekord.