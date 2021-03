'Klip dig, hvis du har et job, hvor du skal bruge øjnene!'

Det er den klare besked fra den norske eks-landsholdsspiller Jahn Ivar 'Mini' Jakobsen til de nuværende landsholdsspillere.

Rosenborg-legenden, der i dag er tv-ekspert, mener nemlig, at der alt for mange spillere med langt hår og hårbånd på det norske landshold.

»Det er en ting, jeg altid har tænkt på. Da jeg trænede Rosenborgs ungdomshold sammen med Kevin Ingebrigtsen, var det forbudt med hårbånd. Havde du hårbånd på, fik du ikke lov til at spille,« siger han til Dagbladet.

Er det okay, at professionelle fodboldspillere har langt hår?

»Jeg er knaldhård. Du har ikke hue på indendørs, og du spiser ikke med kasket på. Det er måske vanskeligt at sige, at Erling Braut Haaland kommer til at score flere mål uden hårbånd, men jeg er generelt imod det.«

»Det skriger i mit hjerte, når Patrick Berg (langhåret norsk landsholdsspiller, red.) har hårbånd på. Han er en Bodø-dreng, der er vokset op i Trondhjem. Det er tungt. Men den kamp har jeg nok tabt,« lyder det fra Jahn Ivar 'Mini' Jakobsen.

Norge, der nu har Ståle Solbakken som landstræner, startede onsdag VM-kvalifikationen med en 3-0-sejr ude over Gibraltar.

I aften tager nordmændene imod Tyrkiet hjemme i Oslo.