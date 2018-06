Det norske kvindelandshold i fodbold fik sig en kæmpe forskrækkelse, da de lørdag var med et fly, der skulle lande i Stavanger.

For egentlig var flyet i gang med at lande, men pludselig steg det op ad og drejede til højre i en voldsom bevægelse. Det fortæller Terje Skeie, der er medieansvarlig for det norske kvindelandshold, til TV 2 Norge.

SAS-flyet som kvindelandsholdet var om bord på måtte simpelthen afbryde landingen i lufthavnen i Sola, da det var yderst tæt på at kollidere med et andet fly, som passagerene kunne se passere i modsat retning efter den voldsomme manøvre.

Og på trods af at Terje Skeie fortæller, at piloten var god til at forklare situationen, fortæller en af landsholdets spillere, Maria Thorisdottir, at hun i den grad havde hjertet oppe i halsen, da det var ved at gå galt.

»Det var en dramatisk oplevelse. Det var en fredelig landing, og lige før vi skulle lande, tog flyet et sygt sving mod højre og satte farten op igen. Da vi kiggede ud til venstre, passerede et fly tæt på. Havde flyet ikke nået at undvige... Jeg vil ikke tænke på, hvad der kunne være sket,« siger Maria Thorisdottir, der til dagligt spiller i Chelsea, til TV 2 Norge.

Maria Thorisdottir (tv.) ses her i aktion mod det danske kvindelandsholds anfører Pernille Harder i juli sidste år. Foto: DANIEL MIHAILESCU

Hun fortæller, at mange på flyet blev bange. Også hende selv, på trods af hun ikke har flyskræk, men Maria Thoridottir understreger også, ligesom Terje Skeie, at piloten var meget hurtig til at informere passagerene om, hvad der var sket.

Da den voldsomme oplevelse fandt sted, var det norske kvindelandshold på vej hjem efter at have spillet VM-kvalifikationskamp mod Irland. En kamp, som de norske kvinder trak sig sejrrigt ud af, da de vandt opgøret med 2-0.

Tirsdag skal det norske kvindelandshold endnu engang i aktion. Her venter Irland i et opgør på Viking Stadion i Stavanger.