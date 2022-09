Lyt til artiklen

Den norske fodboldspiller Magnus Wolff Eikrem er blevet ramt af en stor sorg.

Natten til fredag mistede han sin kæreste, Berit Talseth, der er gået bort efter længere tids sygdom.

Det oplyser Molde FF, hvor Eikrem spiller til dagligt i en pressemeddelelse.

'Molde sender de dybeste kondolencer til Berits familien, vores kaptajn Magnus og andre pårørende,' skriver Molde og fortsætter:

'Klubben vil markere dødsfaldet med et minuts stilhed inden kampen mod Aalesund søndag den 18. september. Holdet vil spille kampen med sørgebind,' oplyser den norske klub.

Derudover skriver klubben, at den ikke har yderligere kommentarer lige nu, ligesom de også opfordrer både medier og fans til at vise Magnus Wolff Eikrem og familien 'medfølelse og respekt, da de 'er i sorg og ønsker ro'.

Flere klubber i den bedste norske række har kondoleret, og det samme gælder for Norges fodboldforbund.

Magnus Wolff Eikrem har spillet i Molde siden 2018. Han har tidligere spillet for Heerenveen, Cardiff City, Malmö FF og Seattle Sounders FC.

Han fik sin debut under for det norske landshold under Egil Olsen tilbage i januar 2012. Det skete i en venskabskamp mod Danmark, og han har i alt spillet 17 kampe i den norske landsholdstrøje. Den seneste var tilbage i august 2016, hvor holdet mødte Hviderusland i en venskabskamp.