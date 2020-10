Det er ikke længe siden, at Lyngbys André Riel fik fem spilledages karantæne for at råbe homofobisk efter en modstander. Og i Norge har de fået deres egen sag - med et overraskende twist.

Lad os tage den fra start. Søndag mødtes Vålerenga og Kristiansunds i den bedste norske række, da Flamur Kastrati fra Kristiansunds råbte homofobisk efter Vålerenga-træner Dag-Eilev Fagermo.

Det har siden fyldt en del i norske medier, men mandag aften har sagen taget en ny og overraskende drejning. For kampen blev dømt af den norske topdommer Tom Harald Hagen. Og han afslører nu for offentligheden, at han er homoseksuel.

»Jeg hviler efterhånden i mig selv, og mit liv er godt. Jeg føler, det er vigtigt at gøre ufarligt - også det med at jeg er homoseksuel. Jeg har levet sådan hele livet, så for mig er det ikke noget, jeg tænker over. Det er min hverdag, mit forhold, min familie – og min fodboldfamilie,« siger Tom Harald Hagen til den norske avis Glåmdalen.

Den norske topdommer, der har dømt i den bedste række i 14 år, ser ikke selv dagens nyhed som om, at han springer ud. Det har han været længe, men det er bare først nu, at omverdenen hører om det.

Det sker altså i kølvandet på en skandalesag, hvor en spiller råbte homofobisk efter en modstanders træner i en kamp, som netop Hagen dømte. Han hørte det ikke, men efterfølgende kalder han det selv ironisk, at det lige skulle ske i en kamp, som han dømte.

Og telefonen har da også vibreret hos Tom Harald Hagen, som aldrig over for kollegaerne har lagt skjul på sin seksualitet, når han havde sin kæreste med til dommersamlinger.

»Jeg fik flere beskeder fra dommerkollegaer efterfølgende, som sagde: 'Vi tænkte vores, når det var dig, som dømte kampen!',« siger Hagen.

Flamur Kastrati, som var manden bag de norske ord 'jævla soper', har efterfølgende undskyldt sig med, at han ikke vidste, hvad de betød. Den 28-årige spiller er født og opvokset i Norge.