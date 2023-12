Mange virksomheder i Qatar er forsvundet efter VM - uden at have udbetalt lønninger, siger Lisa Klaveness.

Det Norske Fodboldforbunds (NFF) formand, Lisa Klaveness, har i denne uge været i Qatar med en delegation fra forbundet.

Besøget skulle blandt andet kaste lys over, hvorvidt Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har reageret på den kritiske dialog om sidste års VM i ørkenstaten.

Det har blandt andet handlet om, hvordan forholdene for landets mange migrantarbejdere kan forbedres.

- Indtrykket er meget delt. Fifa er forsvundet ud af billedet, og ingen vi mødte kan pege på nogle områder, hvor Fifa har leveret på sine løfter om legacy. I hvert fald ikke endnu, siger Lisa Klaveness ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Myndighederne ønsker at stå ved og forstærke de reformer, som blev indført for at styrke retssikkerheden for migrantarbejderne, men der mangler stadig meget i implementeringen. Nogle af dem eksisterer mest på papiret.

Sammen med repræsentanter fra DBU mødte Klaveness og NFF's generalsekretær, Karl-Petter Løken, forskellige aktører i Qatar, heriblandt flere af arbejderne.

- Faktisk virker det som om, mange arbejdere har det værre nu - et år efter VM - fordi der er mindre efterspørgsel på arbejdskraft, og fordi mange virksomheder er "forsvundet" eller gået konkurs efter VM uden at have gennemført lønudbetalinger, siger Klaveness.

Direktøren for Dansk Boldspil-Union (DBU), Erik Brøgger, har også udtalt sig om Qatar-besøget. På et digitalt pressemøde tidligere på ugen lød det fra ham, at der er sket fremskridt - men at der også stadig er mange områder, hvor der ikke er sket meget.

I horisonten lurer givetvis et VM i Saudi-Arabien i 2034, som allerede har rejst kritiske røster i Vesten mod Fifa.

Næste forsøg på at tale fornuft ind i Fifa kommer til at ske allerede om et par uger, når der afholdes VM for klubhold fra 12. december. Det har Fifa nemlig også placeret i Saudi-Arabien.

/ritzau/