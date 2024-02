»Vores tanker går primært til Mounirs familie og efterladte, der står i en meget svær situation. De har mistet en far, mand, bror, søn og et kært familiemedlem.«

Sådan skriver den norske Eliteserien-klub Strømgodset på klubbens hjemmeside, efter den tidligere profil i den norske klub Mounir Hamoud pludselig mistede livet mandag morgen.

»Det er en brutal og chokerende besked at modtage - den rammer os alle i Strømsgodset,« skriver klubben, der også melder ud, at Mounir Hamoud døde pludseligt af et hjertestop.

Mounir Hamoud blev bare 39 år gammel og var med til at vinde det norske mesterskab for netop Strømsgodset tilbage i 2013. Efter at have spillet i klubben i otte sæsoner, lagde han støvlerne på hylden i 2019.

Siden har han arbejdet som spillerudvikling i NFF Buskerud, og han skulle have haft sin første arbejsdag mandag i Strømsgodset som topspillerudvikler.

»Først og fremmest har Mounir sat dybe spor overalt, hvor han har været. Som spiller og holdkammerat, som træner, spillerudvikler og professionel. Som kollega og medmenneske.«

»Strømsgodset er i sorg. Mounir Hamoud vil blive dybt savnet,« skriver klubben i det følelsesladede opslag.

Han efterlader sig en kone og fem børn.