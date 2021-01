Fodboldspilleren Omar Elabdellaoui fra Norge var ude for en ulykke nytårsaften.

Den 29-årige forsvarsspiller havde noget fyrværkeri i hånden, da det pludselig eksploderede. Det skriver BBC.

Ulykken betød, at Omar Elabdellaoui blev brændt i ansigtet, mens han øjne ligeledes blev skadet.

Han blev efterfølgende kørt på hospitalet, hvor nordmanden blev behandlet for sine skader.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

Viceanføren for Norges fodboldlandshold spiller for Galatasaray, og den tyrkiske klub har udtalt, at hans tilstand er stabil, mens han har undgået operation.

Den tidligere Manchester City-spiller har fået besøg på hospitalet af klubbens træner, Fatih Terim, samt spilleren Arda Turan..

Det tyrkiske medie Hurriyet skriver, at Omar Elabdellaoui kan have mistet synet i forbindelse med ulykken. Det er dog ubekræftet, og avisen giver ikke yderligere detaljer..

Rivalerne fra Fenerbahce, Besiktas og Trabzonspor i Tyrkiet har været på de sociale medier for at ønske den norske forsvarsspiller en god og hurtig bedring..

Omar Elabdellaoui kom til Galatasaray fra græske Olympiakos i 2020.