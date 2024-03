Selv om hun var langt fra at opnå valg, har Lise Klaveness ikke droppet ønsket om mere indflydelse i Uefa.

Lise Klaveness var meget langt fra at blive valgt ind i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) eksekutivkomité, da hun stillede op i Lissabon sidste år.

Men den norske fodboldpræsident har ikke givet op og slår nu fast, at hun vil gøre et nyt forsøg på at komme ind i Uefas mest magtfulde organ.

Det fortæller hun til Radio4.

- Det er planen. Jeg bliver selvfølgelig nødt til at føle mig meget motiveret, fordi det tager en masse tid. Men det er planen at komme ind. Vi synes, det er vigtigt at forsøge at arbejde indefra, siger hun til Radio4.

Siden Lise Klaveness blev valgt som præsident for Det Norske Fodboldforbund (NFF) i 2022, har hun været en af de mest åbenmundede fodboldpolitikere i Europa. Hun var blandt andet hård i sin kritik af VM i Qatar i 2022.

Sidste år forsøgte hun som den første kvinde nogensinde at blive valgt til et af de åbne sæder i eksekutivkomitéen. Hun kunne have valgt at få den plads, der er dedikeret til en kvinde, men hun ville sætte et eksempel.

Hun fik imidlertid kun 18 stemmer, hvilket var næstfærrest blandt de 11 opstillede kandidater. Men det har altså ikke slået hende ud.

- Det var første gang, at en kvinde stillede op til en af de åbne pladser. Vi tænkte, at det kunne have noget værdi at stille op. Det kunne være en inspiration for andre kvinder, og så ville det give os erfaring, siger Lise Klaveness til Radio4.

Ved valget til eksekutivkomitéen sidste år blev Jesper Møller, formand i Dansk Boldspil-Union, genvalgt. Han har siddet i komitéen siden 2019.

/ritzau/