Elitesportsudøvere i Norge er blevet undtaget for coronarestriktioner og kan genoptage træningen fra tirsdag.

De mange danske spillere i norsk fodbold kan nu begynde at træne med holdkammeraterne igen, og de har også fået fastslået, hvornår de igen kan komme til at spille om point.

Eliteidrætsudøvere er tirsdag blevet undtaget fra det mest strikse restriktionsniveau i forhold til coronapandemien, og derfor kan de genoptage den organiserede træning ude i klubberne.

Det bekræfter Norges kulturminister, Abid Raja, og Det Norske Fodboldforbund over for nyhedsbureauet NTB.

- Vi er meget taknemmelige for at være undtaget fra restriktionerne. Nu kan vi følge vores plan for at få igangsat topligaerne efter en periode med forberedelse og træningskampe, siger NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Den udskudte ligapremiere er sat til at finde sted 8. maj. Oprindeligt skulle sæsonen i Norges bedste fodboldrække være sparket i gang 5. april.

Allerede tirsdag eftermiddag kan spillere fra landets to bedste rækker på herre- og damesiden begynde at træne med deres holdkammerater.

På herresiden er der ni danskere i den bedste række og seks spillere i den næstbedste række.

/ritzau/