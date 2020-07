Retningslinjerne fra det norske fodboldforbund er meget klare - holdene skal ikke tage til Danmark eller andre lande for at træne og spille kampe med fysisk kontakt.

Men det virker Gimletrolls kvindehold til at være ligeglade med. Onsdag rejste de nemlig til Danmark, hvor planen er, de skal spille fodbold, som de gjorde inden corona-krisen.

Det skriver Aftenposten.

Kvinderne fra Gimletroll spiller i 2. division, og de er derfor en del af breddefodbolden i Norge, der skal holde en meters afstand, når de træner, mens de endnu ikke må spille kampe.

Træneren Miguel de Freitas siger, at holdet selvfølgelig følger alle retningslinjer fra de norske myndigheder, mens de er i Danmark.

»I Danmark følger vi absolut alle retningslinjer, som de norske myndigheder har fastlagt - bortset fra at vi spiller kampe og træner fuldt, hvilket også er lovligt for mange hold i henhold til norske retningslinjer. Det er, hvad der er så svært at forstå, hvorfor vi ikke kan gøre det i Norge, mens vi kan gøre det i udlandet uden at komme i karantæne. Jeg tror, ​​at de norske myndigheder udsætter os for en større risiko for infektion ved at skulle rejse til udlandet i stedet for at blive i Norge.«

Han mener, at det er nødvendigt at tage til Danmark, fordi spillerne ellers risikerer at miste motivationen og dermed lysten til at spille fodbold.

Ifølge Aftenposten er der flere fodboldhold i Norge, der har fået samme idé som Gimletrolls kvindehold. Derfor modtager de norske myndigheder mange forespørgsler fra forskellige hold. Gimletroll er dog det eneste hold, der har valgt at tage af sted.

Men Gunhild Berge Stang fra Kulturministeriet kalder på loyalitet. Hun understreger, at virussen endnu ikke er bekæmpet.

'Der er ingen behandling af covid-19 eller vaccine, og vi har stadig infektion i Norge. Det bedste mål, vi har for at undgå at blive inficeret med covid-19, er afstandskravet på 1 meter. Det samme krav gælder naturligvis også for norske krydstogtskibe. En fantastisk frivillig indsats gennem begrænsning af tæt kontakt har ført til, at vi har kunnet holde spredningen af ​​infektioner under kontrol, og nu er vi heldigvis i en fase, hvor vi kan åbne op for mere aktivitet. Så håber vi, at alle stadig vil være loyale over for denne velgørenhed, så vi ikke får en opblussen af ​​virussen, men snarere kan genåbne samfundet gradvist og på en kontrolleret måde,' skriver hun i en e-mail til det norske medie.

Miguel de Freitas understreger afsluttende, at Gimletroll ikke bryder nogle regler ved at tage en tur til Danmark.

»Nej, vi bryder ingen regler. Vi har lov til at rejse på ferie og få lov til at spille fodboldkampe i Danmark. Vi bryder absolut ingen regler, og det er det, der er paradoksalt.«