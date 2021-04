Både det danske, norske og svenske fodboldforbund ønsker nu svar fra Fifa om forholdene i Qatar op til VM.

Norges Fodboldforbund (NFF) følger nu i hælene på det danske og svenske forbund.

NFF har tirsdag sendt et brev til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for at få svar på en række spørgsmål om menneskerettigheder i forbindelse med VM i Qatar i 2022. Det skriver NFF på sin hjemmeside.

I brevet søger nordmændene blandt andet at få svar på, hvilken beskyttelse de udenlandske arbejdere får i Qatar, mens de arbejder for at gøre landet klar til at holde VM.

Brevet fra NFF-præsident Terje Svendsen og NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt er stilet til Fifas præsident, Gianni Infantino, og generalsekretær Fatma Samoura.

Fodboldforbundet beder også Fifa om en opdatering på dialogen mellem forbundet og de qatarske myndigheder.

Mandag sendte Dansk Boldspil-Union (DBU) et tilsvarende brev til Fifa.

Med brevet vil DBU vil have sikkerhed for, at menneskerettighederne bliver overholdt både før, under og efter VM-slutrunden, og at arbejdsforholdene, hvad angår løn, sikkerhed og lignende, er i orden.

Samtidig ønsker DBU, at Fifa går i gang med at undersøge og finder en forklaring på, hvordan flere tusinde migrantarbejdere har mistet livet i forbindelse med VM-byggerier.

Det svenske fodboldforbund har også sendt et lignende brev til Fifa den 22. april.

VM i Qatar afvikles i november og december 2022.

/ritzau/