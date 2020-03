Norsk fodbold indfører et tredje transfervindue i 2020-sæsonen.

Det skriver NTB.

Der er i forvejen to transfervinduer i norsk fodbold. Et før sæsonen, som er i gang lige nu og udløber natten til onsdag, samt et i sommerpausen.

Men klubber får nu altså en ekstra mulighed for at købe og sælge spillere forud for den kommende sæson, hvis start er blevet udsat på grund af coronavirus.

Det er endnu uvist, hvornår det tredje transfervindue vil være åbent, men det vil vare to uger, lyder det.

Den bedste norske fodboldrække, Eliteserien, skulle have været skudt i gang i starten af april. Det Norske Fodboldforbund (NFF) har senest meldt ud, at håbet er, at bolden kan rulle i slutningen af maj.

/ritzau/