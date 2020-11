Selv om Norge ikke er rejst til Bukarest, så kan nordmændene måske vinde kampen ved lodtrækning, skriver VG.

Norges landskamp mod Rumænien i Nations League kan muligvis blive afgjort ved en lodtrækning.

Det skriver avisen VG, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har aflyst søndagens kamp i Bukarest.

Det norske landshold var lørdag på vej mod lufthavnen, men nordmændene kom ikke afsted, da landets sundhedsmyndigheder anbefalede, at man blev hjemme, efter at en norsk spiller var testet positiv for coronavirus.

I august fremlagde Uefa ifølge VG en række retningslinjer, der tog højde for den slags scenarier under coronapandemien.

Udgangspunktet er, at kampe skal spilles, hvis det er muligt for et forbund at stille med en trup bestående af 13 mand, heriblandt en målmand.

Ifølge avisen vil det forbund, der er ansvarlig for, at kampen ikke bliver spillet, blive taberdømt med 0-3.

Uefas kontrol-, etik- og disciplinærkomité kan dog også vurdere, at hverken det norske eller rumænske forbund er skyld i aflysningen.

I så fald vil kampen blive afgjort ved en lodtrækning med tre mulige udfald: 1-0, 0-0 og 0-1.

Konkurrencedirektør i Det Norske Fodboldforbund (NFF), Nils Fisketjønn, vurderer, at det norske hold er uden skyld i aflysningen.

- Det bliver en sag for Uefas disciplinærkomité. Det er vanskeligt at spå om udfaldet, men det er jo ikke holdets skyld, siger han til VG.

Mediechefen i Uefa, Thomas Giordano, er usikker på, hvad der vil ske.

- Det er en uafhængig komité, så de vil se på det og tage en beslutning. Det er helt nyt og uden præcedens, så det er svært for mig at sige noget om udfaldet, siger han.

Giordano kan heller ikke fortælle, om den aflyste kamp eventuelt kan spilles på et senere tidspunkt.

Det afviser Nils Fisketjønn fra NFF dog, da der ikke er ledige kampdatoer i en i forvejen sammenpresset kalender forårsaget af coronapandemien.

Norge kæmper med Østrig om førstepladsen og en potentiel oprykning til Nations Leagues øverste lag. De to hold står til at møde hinanden på onsdag i Østrig.

/ritzau/